Prefeitura promove “Natal Divertido” para crianças atendidas em projetos sociais

Cerca de 330 crianças atendidas nos projetos sociais desenvolvidos nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) de Americana participaram do evento “Natal Divertido”, na tarde desta quinta-feira (21), no Centro Cívico. Além do acompanhamento nas unidades, elas participam ativamente dos encontros e dos grupos de atividades, e fazem parte de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com apoio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos Educação, de Esportes, de Comunicação e Tecnologia da Informação, de Meio Ambiente e do CUCA (Centro da Universidade do Conhecimento), junto de diversas empresas e apoiadores.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram presentes, assim como a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

“Que bonito ver as crianças e seus familiares participando deste evento, que foi preparado com muito carinho, visando promover uma confraternização, proporcionar um momento especial. Com certeza, essa festa de Natal vai marcar a infância das crianças como um presente, que será lembrado por toda a vida”, disse o prefeito Chico.

A festa contou com a presença do Papal Noel, brinquedos infláveis, sorvete, pipoca, cachorro-quente, algodão-doce, churros, hambúrguer, refrigerante, passeio de trenzinho, apresentação do canil da Guarda Municipal de Americana (GAMA), cabine fotográfica, escultura de bexiga e teatro de Natal com Cristina Lazaretti, a Tininha.

“De forma leve e descontraída, as crianças que fazem parte de projetos sociais na nossa cidade tiveram a oportunidade de comemorar o Natal, resgatando o espírito dessa época do ano junto com as famílias”, destacou o vice Odir.

Também foram entregues, às crianças e famílias, cestas de alimentos, chocotones, caixas de bombons, sacolinhas de Natal e brinquedos.

“O projeto foi idealizado para proporcionar um dia de diversão, com muitas atividades e brincadeiras, junto às crianças e seus familiares, promovendo a inclusão social e a integração dos participantes. É uma oportunidade que as crianças tiveram de participar da confraternização de Natal e receberem todo o carinho e atenção. Agradecemos a todos os parceiros que estão contribuindo para a realização deste projeto tão especial”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

O “Natal Divertido” teve ainda o apoio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e da GAMA e patrocínio dos seguintes colaboradores: AVT Incorporadora, Ober, Savegnago, Connect Services, Passos que Salvam, Esporte Clube São Manoel, Miletta Tecidos, Instinto Burguer, Flamma Burguer, Prosa Sanduicheria, Legítimo Burguer, Os Visitantes Hamburgueria, entre outros parceiros.

Também estiveram presentes os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Márcio Leal (Esportes) e a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Tamara Cury.