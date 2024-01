Morador de Americana morre afogado no Guarujá

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No final da manhã deste domingo (24), véspera de Natal, um morador de Americana, Antônio Otávio, de 56 anos, perdeu a vida afogado na Praia da Enseada, em Guarujá. O turista teria entrado no mar por volta das 11h com uma prancha de bodyboard. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), a prancha escapou de suas mãos em uma área onde não dava pé, resultando em afogamento.

Testemunhas próximas tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram alcançá-la. Os guarda-vidas foram acionados, resgataram o turista e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada. Infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito.

A esposa da vítima relatou que Antônio Otávio, hipertenso e que ele estava sozinho durante o incidente. O tragédia ocorreu enquanto o casal, acompanhado dos filhos e outros familiares, estava próximo ao posto 10.