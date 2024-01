Prefeitura realiza mini recape em rua deteriorada pela chuva no Jardim Paulista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (26) o serviço de mini recape na Rua Tereza Linarello Meneghel, esquina com Rua Carlo Galimberti, no Jardim Paulista, um dos pontos deteriorados pela forte chuva de sexta-feira (22).

“Com a forte enxurrada, a água acaba infiltrando em algum ponto do asfalto e danificando a massa, causando buracos. Vamos realizar o mini recape e solucionar o problema”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O serviço também será executado nas ruas Recife e Maceió, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Na Rua Florindo Cibin, esquina com a Rua Frederico Penachioni, no Morada do Sol, e Rua Fortunato Faraone, esquina com Rua a Venezuela, na Vila Frezzarin, serão realizadas as recomposições asfálticas de reparos de galeria pluvial.