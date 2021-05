Mulher grava vídeo com a filha dizendo que vai se matar e joga carro contra caminhão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher e sua filha ficaram feridas na BR-386, em Lajeado, no Rio Grande do Sul , na tarde desta segunda-feira(17). Minutos antes, a mulher gravou um vídeo com a filha em que dizia que iriam se matar.

De acordo com informações da imprensa local, a Polícia Rodoviária Federal informou que o Fiat Uno invadiu a pista contrária da rodovia e colidiu contra um veículo de carga. Uma caminhonete que seguia pela via também se envolveu no acidente.

Em um vídeo que circulada nas redes sociais e que teria sido enviado ao pai da criança, a mãe diz “Onde nós vamos Camile? Vamos se matar?”, então, a criança responde “sim”. A mulher ainda estimula a criança a se despedir do pai e dizer que é a última vez que ele a verá, mas a menina recusa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Brigada Militar atenderam a ocorrência. A mulher foi socorrida para Hospital Bruno Born, na mesma cidade e posteriormente transferida para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A criança, que estava na cadeirinha, passa bem.