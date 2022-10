Na última pesquisa Ipec, Lula aparece com 51% e Bolsonaro, 37% dos votos válidos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ipec divulgou neste sábado (1º) sua última pesquisa eleitoral antes do primeiro turno das eleições. No levantamento contratado pela TV Globo, Luiz Inácio Lula da Silva(PT) aparece com 51%, seguido por Jair Bolsonaro(PL) com 37% dos votos válidos.

Ciro Gomes(PDT) e Simone Tebet(MDB) aparecem com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) registraram 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

O levantamento ouviu 3008 pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 183 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00999/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.