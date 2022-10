Americana e Santa Bárbara farão última motocarreata pró-Bolsonaro antes da eleição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado(1), apoiadores do presidente Bolsonaro se reunirão em frente à Loja Havan, em Santa Bárbara D’Oeste, para a última motocarreata antes das eleições de primeiro turno. Segundo um dos coordenadores do evento, o candidato a deputado federal Marschelo Meche (PL), a ação tem como objetivo reforçar a campanha do presidente na região.

“Assim como em 2018, estamos nos organizando voluntariamente em favor da campanha do presidente Bolsonaro. Nas eleições passadas, as urnas locais registraram mais de 70% dos votos válidos justamente porque nossas cidades da região têm esse viés mais à direita, e isso está sendo constatado novamente agora. Nenhum outro candidato a presidente recebe tanto apoio nas ruas quanto Bolsonaro”, disse Meche.

Os organizadores do evento informaram que a concentração ocorrerá em frente à loja Havan, a partir das 10h00 do próximo sábado (1).