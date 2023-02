No ‘BBB 23’, Gustavo vence Prova do Líder pela 2ª vez e escapa do Paredão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Gustavo conquistou a liderança do Big Brother Brasil 23 pela segunda vez consecutiva. O brother disputou a Prova do Líder nesta quinta-feira, 9, e venceu a competição. A vitória lhe garantiu também escapar do Paredão, já que ele havia atendido o Big Fone mais cedo e sido indicado diretamente à berlinda.

A Prova do Líder da noite de quinta foi realizada em duas etapas: na primeira, em grupo, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com as mãos algemadas uns aos outros. Dezesseis brothers participaram da prova, enquanto Cara de Sapato, Ricardo e MC Guimê foram vetados.

Grupos forma formados com quatro integrantes:

– Grupo 1: Paula, Bruno, Gabriel Santana, Amanda;

– Grupo 2: Cezar, Key Alves, Gustavo, Cristian;

– Grupo 3: Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline;

– Grupo 4: Fred, Larissa, Aline Wirley, Bruna Griphao.

O Grupo 2, com Cezar, Cristian, Gustavo e Key Alves, foi classificado para a fase final.

Na segunda etapa, o desafio foi individual. Nesta fase, eles precisavam jogar uma bola com uma catapulta no alvo com pontuações que iam de 10 a 30. Cada um tinha direito a cinco arremessos. Quem fizesse mais pontos se tornaria o Líder da casa

Com 80 pontos, Gustavo venceu a prova e se tornou o Líder da semana pela segunda vez.

Divisão VIP e Xepa

Depois de ser confirmado como o líder desta semana no programa, Gustavo precisou cumprir a missão de dividir a casa entre VIP e Xepa. O grupo escolhido para aproveitar as mordomias da cozinha do “BBB 23” foi: além do Líder Gustavo, Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline e Domitila Barros. Enquanto isso, restou aos participantes Cezar, Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Marvvila, Cara de Sapato, MC Guimê, Paula, Larissa, Ricardo, Amanda, Gabriel Santana e Bruno seguirem para a Xepa.

