No ‘BBB 23’, Jogo da Discórdia rende memes, choro ‘falso’ e declaração

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira, 13, o Jogo da Discórdia rendeu, mais uma vez, atritos entre os brothers no “BBB 23”. Como de costume, a repercussão na web foi recheada de memes com as brigas. O alvo da noite foi Cristian, que já havia provocado um conflito generalizado após a formação do Paredão no último domingo, 12.

O empresário escolheu votar em Fred Nicácio, um de seus antigos aliados, para enfrentar a berlinda e acabou tendo o jogo exposto e provocando o fim do Quarto Fundo do Mar.

Paula também protagonizou “tretas” na dinâmica, especialmente com Larissa. O vídeo em que aparece chorando durante o Jogo viralizou no Twitter após internautas interpretarem a reação como um choro “falso”. Por outro lado, Amanda e Cara de Sapato fugiram do sentimento de confronto e marcaram a noite com um momento “fofo”.Nesta segunda-feira, 13, o Jogo da Discórdia rendeu, mais uma vez, atritos entre os brothers no “BBB 23”. Como de costume, a repercussão na web foi recheada de memes com as brigas. O alvo da noite foi Cristian, que já havia provocado um conflito generalizado após a formação do Paredão no último domingo, 12.

O empresário escolheu votar em Fred Nicácio, um de seus antigos aliados, para enfrentar a berlinda e acabou tendo o jogo exposto e provocando o fim do Quarto Fundo do Mar.

Paula também protagonizou “tretas” na dinâmica, especialmente com Larissa. O vídeo em que aparece chorando durante o Jogo viralizou no Twitter após internautas interpretarem a reação como um choro “falso”. Por outro lado, Amanda e Cara de Sapato fugiram do sentimento de confronto e marcaram a noite com um momento “fofo”.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)