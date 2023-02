Rita Lee faz rara aparição em publicação do marido e ganha elogios

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cantora Rita Lee apareceu em uma rara publicação feita no Instagram pelo marido, o músico Roberto de Carvalho, nesta segunda-feira, 13. Atualmente, a artista vive uma vida reservada com a família e não costuma aparecer nas redes sociais com frequência. Na foto, Rita está com cabelos curtos e uma caneca com a foto do neto, Arthur. Roberto publicou corações na legenda

Este é um dos únicos registros publicados após a remissão do câncer de pulmão. Em abril do ano passado, a cantora recebeu o diagnóstico de que o tumor havia desaparecido após quase um ano convivendo com a doença.

Com a publicação do marido, a artista recebeu diversos elogios de fãs e personalidades. “Essa foto aqueceu nossos corações”, escreveu um dos fã-clubes de Rita.

“Que linda sempre. Casal amado por todos”, disse o apresentador Serginho Groisman. Lulu Santos publicou o emoji de uma flor, enquanto Manu Gavassi postou um coração.

“Pessoa especial, única, sempre na frente, sempre me deu força na banda, nunca brigamos. Veio para ensinar e fazer um monte de gente feliz. Sorte minha ter trombado com você”, declarou Liminha, ex-baixista da banda Os Mutantes.

