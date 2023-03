Novos modelos de viaturas da Polícia Militar de São Paulo são apresentados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo grafismo para as viaturas da Polícia Militar do estado foram apresentadas no Comando Geral, em São Paulo, no dia 22 de março. A proposta apresentada pela empresa Actatec Automotive traz novas cores e iluminação para as viaturas.

Na apresentação o novo grafismo e as novas sirenes foi montado em um veículo Toyota Corolla Cross. Já a moto usada foi um modelo da montadora BMW.



O novo padrão de grafismo é composto por cinza, branco e recortes vermelhos semelhantes ao já adotado pelo Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar, nos helicópteros “Águia”.

Ainda não foi divulgada a data para a implantação em todas as viaturas do estado.

