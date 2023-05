Pai suspeito de matar as duas filhas, de 4 e 8 anos, é preso em Goiás

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi preso na tarde desta terça-feira, 23, Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar e atear fogo no corpo das duas filhas, de 4 e 8 anos, em Santo Antônio de Goiás, cidade da região metropolitana de Goiânia. O motorista de aplicativo foi detido por agentes da Guarda Civil Metropolitana que faziam buscas na região de chácaras da cidade. Os corpos das crianças foram encontrados pela Polícia Militar carbonizados dentro de um carro na rodovia GO-462.

Segundo o delegado Marcus Cardoso, da Delegacia de Homicídios, Pereira não chegou a prestar depoimento formalmente porque estava com dois ferimentos graves no pescoço e na barriga e foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia. Ele teria tentado se suicidar.

