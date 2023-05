“Prefeitura na Área” realiza manutenções e melhorias na região do bairro Cidade Jardim

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A região do bairro Cidade Jardim está recebendo esta semana o Programa “Prefeitura na Área”, implantado pela Administração Municipal para levar ações de zeladoria e manutenção para diversas regiões da cidade e promover atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos de graça à população.

Na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim, as equipes da Unidade de Praças e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente estão realizando serviços de roçagem, rastelamento, recolhimento de gramas e podas, trituração de galhos, limpeza, levantamento de copas das árvores para avaliação, entre outras benfeitorias.



“Por meio do Programa Prefeitura na Área, vamos destacar as equipes para regiões da cidade, reforçando os serviços e manutenções para promover melhorias, proporcionando e priorizando desta maneira os atendimentos das demandas dos moradores”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Como parte das ações do “Prefeitura na Área”, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) também está realizando serviços na região da Cidade Jardim. Estão sendo executadas a construção de rotatória na Avenida De Cillo, ações de tapa-buraco na Rua das Malvas, pintura das guias da Praça Oscar Ignácio de Souza, manutenção de sarjetão na Rua das Hortências com a Rua das Alfazemas, construção de guias e sarjetas na Rua das Petúnias, entre outros serviços.

“Mais uma importante medida da prefeitura em uma das regiões mais populosas de Americana. Estamos intensificando os trabalhos de manutenção e execução de obras por todo o bairro. São várias frentes focadas no Programa Prefeitura na Área”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Gama – Guarda Municipal de Americana intensificou as atividades no bairro, com a blitz educativa de trânsito, com orientação e conscientização de motoristas sobre o Maio Amarelo; com as visitas ao comércio local realizadas por agentes do Grupo de Proteção Ambiental – GPA; e com orientações sobre o respeito às regras de poluição sonora e perturbação do sossego. A Guarda também realiza a Operação Azul Marinho, com viaturas circulando dia e noite no bairro, abordando pessoas em atitudes suspeitas, coibindo atos ilícitos e proporcionando mais segurança na região.

Atrações no sábado

A programação da semana será finalizada e celebrada no sábado (27), das 9h às 17h, com um evento repleto de atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos gratuitos na Praça Oscar Ignacio Souza. Confira:

9h – Abertura do evento

9h às 12h – Oficina de escultura com balões

9h às 10h30 – Aula de fitdance (parceria com Academia Panobianco)

9h30 às 12h – Torneio de futebol society com escolinhas da região

10h30 às 11h – Aula de zumba

10h30 às 11h30 – Bingo

11h às 12h – Apresentação de capoeira

13h às 16h30 – Oficina de pintura facial

14h às 14h30 – Apresentação de judô

14h30 às 15h30 – Show com Raphael Lira (pop/rock e reggae)

15h às 16h – Atividades físicas para “melhor idade”

15h30 às 17h15 – Show com Gustavo Martins (sertanejo)

