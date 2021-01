Paola Carosella anuncia saída do Master Chef da Band

A chef Paola Carosella anunciou nesta quarta-feira(13), o seu desligamento da Tv Bandeirantes. A cozinheira fazia parte da bancada de jurados do reality Master Chef, exibido pela emissora paulista.

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse Paola em nota enviada à imprensa, comunicando sua saída do MasterChef Brasil.

“No dia de hoje, 13 de janeiro, Paola comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão”, informou a emissora.

De acordo com a Band, a substituta (ou o substituto) de Paola Carosella na próxima temporada do MasterChef ainda não foi definida pela emissora e pela responsável pelo formato do programa.