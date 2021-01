PAT disponibiliza 45 vagas de emprego em Americana

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está com 45 vagas de emprego disponíveis, nas mais diversas funções.

O atendimento é realizado totalmente de maneira virtual, e os interessados devem cadastrar o currículo no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat. Depois de acessar, deve-se clicar no link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O PAT disponibiliza os currículos para as empresas, que são responsáveis pelo recrutamento caso algum candidato preencha os requisitos exigidos. Vale lembrar, ainda, que é importante que os usuários mantenham o cadastro sempre atualizado.