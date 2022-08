PAT tem 50 vagas para ajudante de produção

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, por meio do PAT, está intermediando a contratação de mão de obra para uma empresa do ramo têxtil da cidade. Ao todo, estão sendo oferecidas 50 vagas para ajudante de produção.

O processo seletivo será realizado nesta quinta-feira (18), das 9h30 às 11 horas, no prédio do Cuca, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, em frente ao Mercado Municipal, no centro da cidade. Os interessados devem levar carteira de trabalho e currículo atualizado.

As vagas são temporárias, mas com possibilidade de efetivação. O horário de trabalho é das 13h40 às 22 horas, de segunda a sábado, com faixa salarial de R$ 1.700,00 mais ônibus fretado e alimentação.

“O PAT cede o espaço e ajuda na divulgação dessas vagas. O papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é atrair novos investimentos, mas também dar o suporte necessário às indústrias que já atuam na cidade. Essa parceria com empresas locais na captação de vagas promove a geração de emprego e renda”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A lista completa de vagas disponíveis em diversas áreas pode ser consultada no site: americana.sp.gov.br/vagaspat .