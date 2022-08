Chico anuncia novo complexo de capacitação da Educação em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e dos secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Planejamento, Diego Guidolin, anunciou nesta terça-feira (16) a construção de um novo Complexo de Capacitação da Educação na Avenida da Saúde, entre as ruas José Valentim Casati, Ítalo Boscheiro e Pedro Boen, no bairro Campo Limpo.

Com um investimento próprio de R$ 20 milhões e previsão de entrega em abril de 2024, o complexo contará com um anfiteatro com 400 lugares e possibilidade de uso como sala de cinema, mini teatro de arena para um público de 100 pessoas e centro de formação para professores e pedagogos, cercado por um parque moderno, inovador e aberto à comunidade.

O projeto será edificado em um terreno de 11 mil m², na Praça Dr. João de Castro Gonçalves. O prédio do Complexo de Capacitação da Educação contará com dois pavimentos com 1,7 mil m² cada, totalizando aproximadamente 3,5 mil m² de área construída. O projeto prevê 72 vagas de estacionamento, com acessos pelas ruas Valentim Casati e Ítalo Boscheiro.

Além disso, também será possível utilizar duas áreas públicas vizinhas, que somadas totalizam 5,5 mil m², para o estacionamento de veículos. Todo o complexo respeita atualizadas normas de acessibilidade e segurança e foi projetado pela equipe da Secretaria de Planejamento de Americana.

O parque acessível pela Avenida da Saúde é inspirado no espaço Mundo das Crianças, em Jundiaí, onde os brinquedos são construídos sob a perspectiva do olhar infantil, e contará com escorregadores tubulares, brinquedos pedagógicos e fonte luminosa interativa, para estimular o contato e a interação das crianças com a natureza.

“Para mim, acreditar na educação não é uma opção, é uma obrigação e acredito na educação como elo transformador da nossa sociedade. Este é um dia de agradecer a todos os nossos parceiros. Você não constrói uma história sozinho e isso tenho construído com cada um de vocês. Estamos trabalhando por uma cidade humana, isso é gostoso, e para construir uma cidade inteligente, onde a gente possa oferecer o que as pessoas querem. Este é um investimento importante para que nós possamos ter efetivamente uma educação de qualidade. Não tenham dúvida nenhuma que a educação tem um carinho especial do nosso governo”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Em seu discurso, Odir enumerou melhorias realizadas pela Administração Municipal em diversas áreas, até chegar à Educação. “A gente viu muitas mudanças na Educação. Eu sonhei mas não sonhei tanto assim, vendo as realizações percebo que poderia ter sonhado muito mais. Hoje é um dia histórico”, disse.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o marco do anúncio para Americana. “Sei a importância e o vulto dessa obra e o quanto ela é esperada por nós, profissionais da Educação, mas também para toda a cidade. Estamos falando de um centro de formação que pode ser utilizado como sala de cinema para projeção, em um projeto cercado por muita natureza, com o que há de mais moderno e seguro garantido à comunidade. Essa é a realização do que o prefeito Chico Sardelli diz quando se refere à construção de uma cidade inteligente e humana. O Complexo de Capacitação da Educação está no centro geográfico de Americana, em uma área com vida, próximo à Rodoviária de Americana e é, com certeza, a obra mais importante da Educação de Americana nas últimas décadas”, declarou.

O secretário de Planejamento, Diego Guidolin, destacou o pedido do prefeito para que o projeto fosse desenvolvido pelos técnicos da pasta, que trabalharam sob comando do arquiteto Antonio Candido Denadai. “Nós abraçamos essa missão, que valorizou nossos servidores públicos. Apresentamos o projeto de um prédio moderno, bonito e arrojado a ser construído em uma região privilegiada, com fácil acesso através do transporte público ou particular, com um objetivo muito nobre de treinar os professores de toda a rede e proporcionar alegria, atividade e lazer aos alunos”, afirmou.