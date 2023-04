Prefeito de Araucária, que casou com garota de 16 anos, exonera sogra

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Hissam Hussein Dehaini, exonerou nesta quarta-feira, 26, a sogra, Marilene Rode, do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo. Ela havia sido nomeada um dia depois de Hissam, de 65 anos, se casar com sua filha, uma adolescente de 16.

Ele também se desfiliou do Cidadania, partido ao qual pertencia. Em nota divulgada no site da sigla, não houve exposição dos motivos.



De acordo com a nota que a prefeitura de Araucária enviou ao Estadão, Marilene voltará a trabalhar nas cidades de Curitiba e Colombo (região metropolitana), enquanto Elizângela permanecerá na Secretaria, desempenhando outra função, por ser concursada.

O Ministério Público do Paraná está investigando o caso. O procedimento é sigiloso por citar menor de idade.

A adolescente com quem Hissam se casou foi 2º lugar do Miss Teen de Araucária.

O Código Civil permite que maiores de 16 anos – considerados ‘relativamente capazes’ – se casem, desde que pai e mãe autorizem.

O casamento de Hissam, que completa 66 anos em agosto, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na terça-feira, 25. Usuários da rede subiram a hashtag (símbolo #, utilizado para agrupar publicações sobre o mesmo assunto) ‘pedófilo’ para comentar a situação.

COM A PALAVRA, O PREFEITO HISSAM

A reportagem do Estadão procurou o prefeito Hissam através da assessoria de imprensa da prefeitura de Araucária, que enviou a seguinte nota:

A Prefeitura de Araucária publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (26) a exoneração da secretária de Cultura e Turismo, Marilene Rode, e a secretária de Planejamento, Elizângela Rode. Com isso, Marilene deve voltar ao seu trabalho em Colombo e Curitiba e Elizângela segue na Secretaria de Planejamento, já que é servidora concursada há mais de 10 anos.

Há que se destacar e agradecer o comprometimento das duas profissionais no período em que estiveram nas funções de gestão.

