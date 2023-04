Justiça determina suspensão do Telegram no Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Justiça determinou que as operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem imediatamente o aplicativo Telegram do ar. A decisão foi tomada após a empresa se recusar a fornecer informações sobre grupos neonazistas que utilizam a plataforma para disseminar conteúdo ilegal.

Inicialmente, a justiça havia estipulado uma multa de R$ 100 mil por dia caso o Telegram não entregasse os dados solicitados pela Polícia Federal. No entanto, como a empresa não cumpriu a ordem judicial, a multa foi elevada para R$ 1 milhão por dia.

