Usuários do banco digital Nubank relataram o sumiço do saldo de suas contas na tarde desta quarta-feira (26). A falha técnica provocou um grande volume de reclamações nas redes sociais, fazendo com que o assunto se tornasse um dos temas mais comentados no Twitter.

Segundo relatos dos clientes, mesmo com dinheiro na conta, o saldo aparecia como zerado, o que gerou grande preocupação e revolta.



A empresa ainda não se posicionou sobre o caso.

