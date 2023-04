Irmãos morrem em incêndio de casa em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quarta-feira (26), um incêndio atingiu uma residência na cidade de Sumaré e resultou na morte de duas pessoas da mesma família. As vítimas foram identificadas como Ana Beatriz Soares, de 18 anos, e João Gabriel, de apenas 2 anos.

De acordo com informações dos bombeiros, o fogo começou por volta das 8h40 e foi controlado após o trabalho conjunto das equipes de Sumaré e Americana. João Gabriel chegou a ser levado para a UPA Matão, mas não resistiu aos ferimentos.

