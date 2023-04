------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O CãoChorro inaugura, no dia 30 de abril, a terceira loja da rede, a segunda em Americana. A nova unidade está localizada na Avenida Brasil e vai oferecer farmácia, linha completa de produtos para cães, gatos, aves e roedores, atendimento delivery e a grande novidade da marca, o Banho & Tosa CãoChorro. Além da loja da Avenida Paschoal Ardito, o CãoChorro também possui uma unidade no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. A inauguração da nova loja será marcada por uma “Cãominhada”, com distribuição de brindes aos primeiros que chegarem ao local.

Fundado pela tradicional família Padovani, a CãoChorro foi o primeiro petshop de Americana. A primeira unidade foi inaugurada em 1985, na Rua Dom Pedro II, quando o comerciante José Carlos Padovani, que já atendia no Mercado Municipal, decidiu fazer uma loja segmentada para animais de estimação. O espaço oferecia banho e tosa, canil e adestramento, produtos veterinários para animais de pequeno porte, além das tradicionais feiras de adoção, e funcionou durante 20 anos.



Com 15 anos de experiência no mercado pet dentro do negócio da família, os irmãos Leonardo e Gustavo Padovani resgataram a marca, em 2021. No projeto de expansão da família Padovani, o CãoChorro retornou para as unidades da Avenida Paschoal Ardito, em Americana, e Avenida da Indústria, em Santa Bárbara d’Oeste. Com a aquisição da iPet Clube da Avenida Brasil, o CãoChorro inaugura a terceira unidade em uma das vias mais nobres da cidade, no modelo Express.

Com a chancela de quem inaugurou o primeiro petshop de Americana, o CãoChorro está sempre em busca de novidades para oferecer atendimento de excelência aos clientes. A rede mantém a venda de produtos pelo site (www.caochorro.com.br), por delivery, com um único número para as três unidades (19- 3461-6161), o mesmo número de telefone de 1985. Cada loja tem o seu WhatsApp para delivery e atendem também pelo iFood.

A rede mantém no corpo de atendimento equipe experiente e especializada, trabalhando com os segmentos Premium e Super Premium, linha completa de acessórios e cosméticos para cães, aves e roedores. Na área de saúde, possui uma das farmácias mais completas, com os melhores preços da região.

“Americana sempre teve um carinho pela CãoChorro. Por ser o primeiro petshop da cidade, muitos tutores tiveram com ele a primeira experiência de ter seu pet cuidado por uma equipe especializada. Com a inauguração da loja na Avenida Brasil, reafirmamos o compromisso de quem atende com paixão e dedicação aos pets desde 1985”, afirma Leonardo Padovani.

Serviço:

Primeira CãoMinhada CãoChorro

Data: Dia 30 de abril, às 8h

Saída: CãoChorro (Avenida Brasil, 1.840)

*Distribuição de brindes, petiscos e brinquedos para os primeiros que chegarem

