prefeitura avança com as obras do novo ponto de táxi do centro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, finalizou no domingo (29) a retirada de parte da calçada e implantou as guias do novo ponto de táxi que está sendo construído na Avenida Doutor Antônio Lobo, no Centro.

Os servidores estão executando a restauração do passeio público, enquanto o Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza a regularização da rede de água e esgoto e o hidrante da via.

Após a finalização desta fase, será executada a aplicação da massa asfáltica e a sinalização viária no ponto que abrigará cinco vagas de veículos para os taxistas, que atualmente estão no Calçadão do Centro.