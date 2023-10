Médica nega atendimento para criança de 7 anos no Hospital Samaritano, diz mãe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No domingo, dia 29, uma situação lamentável ocorreu no Hospital Samaritano, em Santa Bárbara d’Oeste, envolvendo a recusa de atendimento a uma criança de 7 anos no setor pediátrico. Segundo relato da mãe, que optou por não se identificar, a médica pediatra de plantão se negou a atender seu filho, que estava sofrendo com dores abdominais.

De acordo com a mãe, a médica recusou-se a avaliar a criança alegando o encerramento do seu plantão às 19h, sendo que a recusa ocorreu às 18h50. Ela relatou que a recepcionista também se recusou a admitir o filho no hospital, mencionando que a médica apenas atendia pacientes que chegassem até 18h30.

“A médica se recusou a atender meu filho, alegando que teria que esperar por exames e que precisava sair. É um absurdo, meu filho estava com dor”, desabafou a mãe.

Após uma tentativa de diálogo direto com a médica, a mãe afirmou que a profissional simplesmente fechou a porta na sua cara, recusando-se a prestar assistência. Mesmo buscando uma solução ou a orientação de um responsável, foi informada de que ninguém estava disponível para lidar com a situação. Uma suposta enfermeira chefe aconselhou-a a buscar atendimento em outro hospital, localizado na cidade de Americana.

“Saí de lá sem atendimento, com meu filho sofrendo, tive que ir para Americana em outro hospital. É simplesmente ridículo”, lamentou a mãe.

Em resposta ao incidente, o Hospital Samaritano de Santa Bárbara d’Oeste afirmou, por meio de nota, que, em respeito à privacidade dos pacientes e à segurança da informação, as informações são fornecidas apenas às autoridades.