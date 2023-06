Prefeitura inicia demolição para a construção da nova UBS do Parque da Liberdade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli acompanhou, nesta terça-feira (6), o início da demolição do antigo prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque da Liberdade, localizada na Avenida Serra do Mar, n.º 410, para a construção de um novo posto de saúde. O prefeito estava ao lado do vice Odir Demarchi e do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, entre outras autoridades.

O prefeito destacou os benefícios que a nova unidade trará à população, com a ampliação da oferta de assistência básica em saúde. “Demos início a mais um empreendimento na saúde, pois aqui será construída uma nova unidade básica, que vai oferecer assistência médica a toda população do bairro Parque da Liberdade e adjacências. Em breve, a população desse território vai poder contar com um equipamento de saúde novo, o que vai possibilitar melhora significativa no atendimento a todos os moradores aqui da região”.



A unidade vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Essa região carece de um posto de saúde digno para o atendimento da população. Estou muito feliz, pois é mais um momento de muita alegria. Em nosso governo, a saúde sempre será prioridade”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Segundo o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a previsão é que os trabalhos de demolição sejam finalizados em quatro dias. “Após a retirada do telhado, que é uma execução manual e gerou mais tempo, agora estamos realizando a demolição das paredes com a pá carregadeira e a limpeza dos entulhos”, explicou.

Atualmente, a equipe da UBS Parque da Liberdade realiza os atendimentos no mesmo espaço da UBS do bairro Parque Gramado. Com a reabertura, a população será beneficiada com melhor acesso dos serviços básicos de saúde.

“Embora o atendimento esteja sendo feito no Parque Gramado, com a nova unidade os moradores do Parque da Liberdade não precisarão mais se deslocar até àquela unidade. Já faz tempo que a população desse território aguarda pela reabertura da sua unidade de origem, e isso acontecerá em breve”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e os vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Marcos Caetano e Leonora Périco também acompanharam o início da demolição.

A nova unidade básica será construída por meio do Programa Qualivida/Saúde, da Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos estaduais foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Intermediada pelo vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a UBS do Parque da Liberdade.

