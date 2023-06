Presidente Lula recusa convite para participar da Marcha para Jesus deste ano

Spread the love

O presidente Lula decidiu recusar o convite para participar da Marcha para Jesus deste ano, um evento religioso de grande repercussão organizado por igrejas evangélicas. A marcha reúne milhares de fiéis em diversas cidades ao redor do mundo, e a edição de São Paulo acontecerá no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 8.

A recusa do presidente foi formalizada por meio de uma carta enviada ao apóstolo Estevam Hernandes, idealizador da caminhada, que já completa 30 anos de existência no Brasil. Embora tenha recusado o convite, Lula demonstrou respeito e admiração pelo evento na correspondência. Segundo o texto assinado por ele, “Sempre admirei e respeitei a Marcha para Jesus, que considero uma das mais extraordinárias expressões de fé do nosso povo.”



Para representar o presidente, Lula escolheu a deputada Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), e Jorge Messias, o advogado-geral da União. Essa será a primeira vez que Lula enviará representantes para o evento, apesar de ter sancionado a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009.

É preciso ressaltar que nenhum presidente, incluindo Lula, participou anteriormente de qualquer edição da marcha, até que Bolsonaro quebrou essa tradição e marcou presença já no primeiro ano de seu mandato.

