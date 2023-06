Carros mais baratos: concessionárias do Grupo Germânica já trabalham com preço reduzido

Spread the love

Carros com preços reduzidos já são uma realidade nas concessionárias do Grupo Germânica, uma das maiores redes do Interior de São Paulo, com 32 lojas. A queda dos preços é reflexo do programa de desconto em carros, ônibus e caminhões, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 6/6.

Logo após a publicação da Medida Provisória que oficializa o programa, algumas montadoras anunciaram a redução dos preços e repassaram os novos valores para as concessionárias. No Grupo Germânica, a tabela de preços de algumas marcas já foi realinhada.



Nas lojas Germânica Volkswagen, o consumidor encontra várias opções de veículos com preço reduzido. Todas as ofertas fazem parte da campanha “Volks com preço reduzido”, criada pela Volkswagen para destacar a redução dos preços dos veículos da marca.

Um exemplo é o Novo Polo 1.0. O preço do modelo caiu de R$ 82.290,00 para R$ 74.990,00. Outro modelo com preço reduzido é o T-Cross Sense 200 TSI Automático. O modelo, que custava R$116.550,00, já está sendo comercializado por R$107.550,00.

A montadora Jeep também anunciou redução de preços e a Jeep Germânica já está trabalhando com novos valores. O Renegade Sport Turbo, que antes custava R$ 134.990,00, está sendo comercializado a R$ 115.990,00. Mais detalhes o consumidor encontra no site www.germanicajeep.com.br

O programa

O programa criado pelo governo federal para reduzir o preço dos veículos tem validade de quatro meses.Os descontos valem para veículos com valor de mercado de até R$ 120 mil.

Foram criadas sete faixas de descontos, que vão de 1,6%, equivalente a R$ 2 mil, a 11,6%, somando R$ 8 mil, conforme os critérios de eficiência energética, que inclui fonte de energia e consumo energético; preço do automóvel e densidade produtiva, ou seja, o percentual de utilização de peças de produção nacional. Inicialmente, as vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 32 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br

