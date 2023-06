Criminoso é baleado pela GAMA em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma tentativa de furto em uma residência no bairro Vila Dainese, em Americana, terminou em um confronto entre o suspeito e a equipe da Guarda Municipal na noite desta terça-feira (6). O incidente resultou no bandido sendo baleado.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Americana (Gama), os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento na Rua Ângelo Olivieri. Ao chegarem ao local, os guardas avistaram o suspeito segurando um botijão de gás. Ao perceber a presença da equipe, o indivíduo soltou o objeto e empreendeu fuga.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo