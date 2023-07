Previsão do Tempo: Terça-feira(4) ensolarada e amena em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A terça-feira(4) em Americana será marcada por um dia ensolarado com algumas nuvens dispersas ao longo do céu. Não há previsão de chuvas para o dia. A temperatura mínima será de 10ºC, proporcionando uma manhã fresca.

Durante a tarde, a temperatura máxima atingirá os 25ºC, tornando o clima agradável. A umidade relativa do ar variará entre 30% e 91%, apresentando uma amplitude considerável. O vento sopra a uma velocidade suave de aproximadamente 7 km/h.

Aproveite o dia para desfrutar das atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas ou passeios. É recomendado utilizar protetor solar e roupas leves, devido à presença do sol e à variação da umidade. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, especialmente durante os períodos mais quentes. Desfrute do clima agradável e aproveite o dia ensolarado em Americana!