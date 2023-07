Avião com servidores desaparece no Paraná; Aeronáutica, polícia e bombeiros realizam buscas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um avião de pequeno porte com dois servidores do Estado do Paraná entre os passageiros está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, 3. A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou do aeroporto de Umuarama, no interior do Estado, às 7h50 com destino a Paranaguá, no litoral, mas não chegou ao local.

Em nota, o governo do Paraná informou que, assim que soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino, foram realizadas buscas em apoio ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), com helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas e da Casa Militar, mas nada foi localizado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero), unidade responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave no início da tarde. Às 16h30, um avião SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, decolou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para atuar nas buscas.

Ainda de acordo com o governo do Paraná, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de buscas por terra na Serra do Mar. O governo do Estado também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscas nesta terça-feira, 4.

“Após recebermos informação de que aeronave não realizou o pouso planejado, o órgão responsável pela investigação, SERIPA V (Órgão Regional do CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi imediatamente informado e está procedendo às investigações e procedimentos previstos”, afirmou, em nota, a Infracea Aeroportos, administradora do aeroporto de Umuarama.