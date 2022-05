Promotor dá ‘bronca’ em Gualter e diz que ele deveria escolher melhor os assessores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici arquivou um pedido de investigação proposto pelo vereador e pré-candidato a deputado federal, Gualter Amado(Republicanos).

No pedido, Gualter denunciava uma médica por descumprimento de carga horária. O Promotor de Justiça dos Direitos Humanos não encontrou provas que embasassem a denúncia e promoveu o arquivamento.

Em seu despacho, do dia 16 de maio, Buonamici afirmou que o vereador trata o Ministério Público como ‘instrumento de recado’ e sugeriu que ele escolha melhor seus assessores para ingressar com ações que julgar necessárias no Poder Judiciário.

“O vereador Gualter Almeida Amado, possui três assessores, e, ainda, conta com toda a gigantesca estrutura administrativa da Câmara Municipal de Americana, de modo que o mesmo poderia selecionar melhores seus assistentes e contar com um apoio mais qualificado com o fim de promover, diretamente, as ações que julgar necessárias ao Poder Judiciário, fazendo uso de suas prerrogativas legais, ao invés de tratar o Ministério Público como instrumento de recado”, disse o promotor no despacho.