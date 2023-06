Quem é Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava-Jato

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Cristiano Zanin Martins, 47 anos, é um renomado advogado e professor brasileiro que ganhou notoriedade por sua atuação como advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Com uma carreira sólida e vasta experiência na área jurídica, Zanin se tornou uma figura proeminente no cenário político e judicial do Brasil. Zanin nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Iniciando sua jornada profissional como estagiário no escritório Arruda Alvim, Cristiano Zanin se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1999. Em 2000, começou a exercer a advocacia, assumindo a função de advogado no mesmo escritório onde havia estagiado. Em 2004, tornou-se sócio do escritório Teixeira Martins Advogados.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

No ano de 2013, Zanin entrou para a equipe de defesa da família de Lula e, desde então, tem desempenhado um papel de destaque como advogado do ex-presidente. Sua atuação na defesa de Lula em conjunto com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães chamou a atenção do país, especialmente nos casos derivados das investigações da Operação Lava Jato.

Com vasta expertise em litígios estratégicos e decisivos, tanto empresariais quanto criminais, Cristiano Zanin é reconhecido como um dos principais advogados do país. Além de sua atuação profissional, ele também contribui para o ensino do Direito, tendo sido professor de Direito Civil e Direito Processual Civil na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).

Zanin é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e sócio efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). Além disso, é associado fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE) e membro da International Bar Association (IBA).

Em setembro de 2020, Cristiano Zanin e outros advogados foram alvo de busca e apreensão em suas residências devido a um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, relacionado a serviços prestados para o Sistema S.

A indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Lula tem sido um assunto amplamente discutido nos meios políticos e jurídicos. A nomeação de Zanin para a mais alta corte do país representaria uma mudança significativa na composição do STF e poderia ter impactos nas decisões judiciais futuras. Com informações da Wikipedia

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)