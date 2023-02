Rihanna fará show no Brasil, diz jornalista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cantora Rihanna deve desembarcar no Brasil no segundo semestre, de acordo com o jornalista de música José Norberto Flesch. A informação foi dada durante uma live do profissional no YouTube. De acordo com Flesch, Rihanna fará show por aqui entre setembro e outubro deste ano.

Rihanna, que vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl neste domingo, 12, não tem turnê confirmada. Sequer lançou álbum, sendo o Anti seu último disco de estúdio, lançado em 2016 Algumas publicações estrangeiras dão quase como certo que a cantora deve anunciar um disco e uma turnê logo depois da apresentação. No entanto, nada foi confirmado ainda.

A última vez que Rihanna esteve no Brasil foi durante o Lollapalooza do ano passado, quando veio como acompanhante de A$AP Rocky, que se apresentou no festival. Em show, sua última aparição no País foi no Rock in Rio de 2015. Ela também fez show aqui em 2011, durante a turnê do Loud.

