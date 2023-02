Rita Lee é internada em São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cantora Rita Lee, de 75 anos, diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 24. Seu estado de saúde seria, segundo as primeiras informações, é “extremamente delicado”.

A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado.

“A cura da minha mãe me emocionou pra car…. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu o filho Beto Lee.

A última publicação de Rita Lee no Instagram foi feita há cinco dias.

A cantora publicou uma imagem das unhas pintadas durante o Carnaval. “Em clima de folia”, escreveu na legenda.

