Roteiro Gastronômico reúne mais de oito mil pessoas no segundo dia

Nem mesmo o frio afastou o público no segundo dia do Roteiro Gastronômico 2023. Ao todo, 8.448 pessoas passaram pelo evento neste sábado (26), que está sendo realizado na região do Portal de entrada da cidade.

“Hoje o calor humano humano foi mais forte que o frio. Essa é uma demonstração de quanto a população aprovou o Roteiro Gastronômico. É entretenimento, lazer, gastronomia e ação social reunidos em um mesmo lugar”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

O evento faz parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

Além de saborosos pratos e comidas típicas, o público acompanhou diversos shows sertanejos, como do cantor Felipe Delafiori e a Orquestra de Violeiros. A atração principal foi Sâmi Rico, filho do saudoso “Garganta de Ouro” José Rico.

O vice-prefeito Odir Demarchi enalteceu o evento “A população de Americana está de parabéns, o festival está cheio de opções gastronômicas com o que há de melhor em nossa cidade e o povo compareceu e se divertiu. Está bonito de ver”.

O Roteiro Gastronômico 2023 também está arrecadando 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

Neste domingo (27), César Menotti & Fabiano farão o show de encerramento do evento.

“Estamos indo para o terceiro dia de festa, com o grande show desta dupla sertaneja que conquistou o Brasil. Convidamos a todos para esse encerramento com chave de ouro”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira a programação: Domingo, das 12h às 21h Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 2) – 12h Primas e Bordões (Palco 2) – MPB – 13h Janaína de Cássia Trio (Palco 2) – Samba – 15h Passagem de Som/Show Principal (Palco 1) – 17h César Menotti & Fabiano (Palco 1) – Sertanejo – 19h

Concurso

A votação ainda está aberta para a escolha dos pratos. Para votar, acesse a lista completa com fotos e informações, disponível no site www.americana.sp.gov.br .



A premiação do concurso do Roteiro Gastronômico, que vai eleger os três melhores pratos e o melhor atendimento, será realizada no domingo (27), antes do show principal.