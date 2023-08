“Queremos uma cidade onde as pessoas vivam bem”, diz Chico no aniversário de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia em que Americana completa 148 anos de existência, a cidade se enche de orgulho e esperança ao refletir sobre sua jornada de realizações passadas e os desafios superados ao longo do tempo. Conversamos com o prefeito Chico Sardelli (PV), que compartilhou sua visão sobre a importância deste marco e os planos promissores para o futuro da cidade.

Ao estar à frente da cidade em seu aniversário de 148 anos, Sardelli expressa um sentimento de realização pessoal e um profundo orgulho por liderar a comunidade que tanto ama. “Eu sempre tive o sonho de ser prefeito de Americana”, disse ele com entusiasmo. “Americana chega aos 148 anos retomando seu lugar de destaque e sou muito feliz por poder colocar meu tijolinho na história do município.”

A cidade, ao longo de sua trajetória, conquistou diversos feitos que moldaram seu crescimento e riqueza cultural. Americana, uma referência na indústria, atraiu milhares de famílias de diferentes regiões, enriquecendo assim sua diversidade cultural. Sardelli destaca que essa diversidade é o alicerce do cotidiano da cidade, moldando suas tradições e valores.

Quando se trata de infraestrutura e qualidade de vida, o prefeito enfatiza o compromisso da administração em atender às necessidades dos cidadãos. “O americanense quer e merece viver bem. E isso passa por diversas áreas. Seja na infraestrutura, como na qualidade do atendimento na saúde , no saneamento, na educação de qualidade. Por isso temos nos esforçado em todas essas frentes. O trabalho de recapeamento está avançando, levando mobilidade e segurança a várias regiões, a educação está cada vez mais na era digital, preparando nossas crianças para o futuro, e a saúde está cada vez mais humanizada e estruturada com as reformas e ampliações na atenção básica e também nas especialidades”, diz o prefeito.

Preservar a rica herança cultural de Americana é uma meta desafiadora, porém crucial. Chico reconhece a importância de proteger os patrimônios da cidade, mesmo diante dos desafios financeiros. “Esse é um grande desafio de todas as gestões ao longo dos anos. Temos patrimônios muito importantes, cujo restauro demanda alto investimento, e para isto precisamos de ajuda. Conseguimos reabrir a Estação Cultura, o Observatório Municipal de Americana, mas sabemos que existem outros espaços que precisam de melhorias, e por isso estamos buscando verbas para poder executá-las.”, comenta.

Ao relembrar os desafios que a cidade enfrentou, Sardelli destaca questões como saneamento e infraestrutura viária. Através do programa “Água na Torneira”, a substituição de tubulações antigas é uma realidade em constante progresso. “Temos bairros onde a tubulação de água tem mais de 30 anos de uso, por exemplo, e temos buscado fazer as trocas por meio do Água na Torneira, que já passou por 37 bairros e continua sendo executado. A questão do asfalto é outro desafio antigo, e que estamos atacando desde o início da gestão. Somente no nosso governo, foram recapeadas 78 ruas e avenidas, uma área equivalente a 50 campos de futebol”, afirma o prefeito.

Da mesma forma, o enfrentamento dos problemas relacionados ao asfalto têm sido uma prioridade desde o início da gestão, com o recapeamento de dezenas de ruas e avenidas, impulsionada pelo apoio do Estado e verbas parlamentares.

Olhando para o futuro, Chico diz que a administração busca construir uma Americana próspera e acolhedora. “Queremos uma cidade onde as pessoas vivam bem, tenham oportunidade de emprego , atendimento de saúde perto de casa, escola de qualidade para seus filhos, água na torneira e segurança”, o prefeito enfatiza.

Enquanto Americana celebra seu 148º aniversário, fica evidente que a cidade não só celebra seu passado, mas também abraça um futuro cheio de promessas e realizações.

“Estamos muito atentos à questão da zeladoria, do cuidado com os espaços públicos, com as praças, e também estamos investindo na cultura e no lazer, porque a população também merece momentos felizes em família. Acho que esse é o caminho para tornar Americana uma cidade cada vez mais acolhedora, inteligente e humana”, finaliza o prefeito.