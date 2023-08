Um sonho: Americana se prepara para ganhar seu primeiro shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No cenário da celebração do 148º aniversário da cidade de Americana, um empreendimento de destaque assume papel protagonista nas comemorações: o Americana Mall, o futuro empreendimento da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Este projeto há muito aguardado agora se torna uma peça essencial do crescimento e desenvolvimento desta comunidade. A relevância do empreendimento é inegável, como atesta Marilia Graciela, responsável pelo marketing do shopping.

Como um símbolo aguardado com grande ansiedade, o Americana Mall se encaixa harmoniosamente na celebração dos 148 anos de Americana. É um marco que trará uma série de benefícios tangíveis à comunidade. “Além de gerar empregos, o shopping proporcionará uma gama diversificada de opções, incluindo gastronomia, lazer, entretenimento e experiências de compra”, garante Marilia. Com isso, a conveniência e o bem-estar dos moradores serão enriquecidos por essa nova adição à cidade.

Para muitos, shoppings representam muito mais do que simples centros de compras. Eles se tornam agentes de transformação urbana e crescimento. O Americana Mall, sem dúvida, já está contribuindo para esse crescimento, inclusive alguns residenciais estão divulgando como argumento de venda, a proximidade do shopping.

“Nossa previsão é gerar mais de 3.500 empregos diretos e em torno de 9 mil empregos indiretos. Além disso, também contaremos em breve com um Residencial de alto padrão acoplado ao shopping”, diz a responsável pelo marketing.

Indagada sobre as expectativas quanto ao que o shopping trará, Cleide Santos, Diretora Comercial, detalha o que os moradores de Americana podem esperar encontrar. O Americana Mall promete um conceito moderno de Lifestyle Center, composto por uma diversificada seleção de 120 lojas, uma praça gourmet repleta dos melhores restaurantes, cinco salas de cinema com opções VIP e executiva, além de uma área dedicada ao entretenimento. Não apenas isso, mas também está planejado um Instituto de Beleza no andar superior, oferecendo serviços focados em estética e beleza, abraçando uma ampla gama de interesses e necessidades dos visitantes.

Naturalmente, a questão da inauguração é de grande interesse. E a resposta é positiva. O Americana Mall está previsto para ser inaugurado em setembro de 2024, trazendo consigo toda a promessa e empolgação que tem sido acumulada ao longo dos anos.

Quanto ao elenco de marcas que irá habitar o shopping, Marilia Graciela mantém a expectativa em alta. Ela afirma que em setembro as marcas confirmadas serão anunciadas, prometendo uma mistura diversificada e atrativa para os visitantes.

Por fim, sobre o estágio das obras, uma notícia encorajadora. As obras estão avançadas em relação ao cronograma. Cerca de 57% do empreendimento já foram concluídos, dando sinais concretos de que a visão e o sonho do americanense de ter um shopping em sua cidade estão se tornando uma realidade palpável. O Americana Mall é muito mais do que um centro comercial; é um marco na história da cidade, representando ambição, crescimento e progresso, tudo isso enraizado na celebração do aniversário de 148 anos da cidade de Americana.

Showroom: O Americana Mall abriu as portas do seu showroom para lojistas e empresários. O Lounge fica no terreno do shopping. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone da responsável comercial : (11) 98901-6639