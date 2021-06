Sam’s Club anuncia mais de 70 vagas de emprego para loja da Av. Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Grupo Big, responsável pelo Sam’s Club divulgou através de sua plataforma de empregos vagas para a nova loja que será inaugurada na Avenida Brasil, em Americana.

São 20 oportunidades para operador de loja – caixa, 50 vagas para operador de loja – intermitente e uma vaga para auxiliar administrativo – televendas.

A empresa oferece Vale transporte, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Refeitório no local, Participação nos Lucros e Resultados e Desconto em compras nas lojas do Grupo BIG.

Os interessados devem se cadastrar através do site do grupo, através do endereço http://bit.ly/vagasamsclubamr

Inauguração: Prevista para ser inaugurada em agosto de 2021, a loja do Sam’s Club ocupará o terreno do antigo Walmart, destruído por um incêndio em 2017. Ambas as marcas pertencem ao Grupo Big. A previsão é que a loja gere cerca de 300 empregos diretos e indiretos.