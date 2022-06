São Paulo terá Esquenta de Carnaval em julho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Depois de se reunir com representantes dos blocos de rua da capital paulista, a prefeitura confirmou a realização do Esquenta de Carnaval, nos dias 16 e 17 de julho. O evento se propõe a ser um carnaval fora de época, já que o desfile dos blocos de rua foi cancelado devido ao avanço da pandemia de covid-19. Segundo a prefeitura, o próximo passo é entrar em contato individualmente com os inscritos para confirmar ou ajustar os trajetos.

“Vamos oferecer toda a estrutura para os blocos pequenos, médios e grandes desfilarem com segurança. Vamos esquentar os corações da cidade, levando um carnaval único para todas as regiões, do centro à periferia”, disse a secretária municipal de Cultura, Aline Torres.

Economia e alegria

O fundador do bloco Tomo Junto e ex-presidente do movimento Ocupa Carnaval de Rua SP, Pedro Anacleto, que também é articulador do movimento carnaval de Rua SP, ressaltou que a realização do Esquenta é muito positiva, já que favorece a economia e estimula a alegria e a reorganização dos blocos com um reagrupamento das comunidades de blocos de rua.

“Será ainda mais positivo para blocos pequenos e médios, pois a dispersão do público por longo período poderia prejudicar o evento de 2023. Sabemos que não será um carnaval e também estamos cientes que, se não houver condições sanitárias, não devemos sair, mas tudo caminha para que seja realizado normalmente”, disse Anacleto.

Para a realização, foram feitas 296 inscrições de blocos no formulário aberto pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo 294 válidas. São elas: 75 no centro; 33 na zona norte; 51 na zona sul; 33 na zona leste; 91 na zona oeste; e 11 que não especificaram o trajeto.

A prefeitura também abriu no último sábado (4), o Edital de Patrocínio para o Esquenta de Carnaval. Com lances a partir de R$ 10 milhões, o edital está aberto até o dia 17 de junho.