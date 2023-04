Secretaria de Esportes tem vagas para aulas gratuitas de ginástica artística masculina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Esportes de Americana está com vagas disponíveis para as turmas de ginástica artística masculina, para crianças entre 6 e 10 anos. As aulas são gratuitas e acontecem no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15 às 18 horas, e às terças e quintas-feiras, das 15 às 16h30 e das 17 às 18h30.

A programação inclui as etapas iniciais da ginástica artística e os seis aparelhos da modalidade: solo, cavalo com alças, salto, argolas, barras paralelas e barra fixa.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O professor de ginástica artística da Secretaria de Esportes, Cláudio Godoy, falou sobre a importância da prática de esportes e o impacto que causa no desenvolvimento infantil. “Trabalhamos a autoconfiança dos alunos, a agilidade, o desenvolvimento motor e a disciplina. O esporte agrega tudo isso e muito mais. É extremamente importante essa influência no dia a dia das crianças”, disse.

“Temos aulas gratuitas em diversas modalidades e esperamos os meninos para preencherem as turmas. A aula é interativa, ágil e a programação foi elaborada pensando no melhor para nossas crianças”, ressaltou o secretário de Esporte, Marcio Leal.

Para participar, basta comparecer no Centro Cívico nos dias do treinamento. O endereço é Rua Sergipe, 250, no Jardim Colina. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)