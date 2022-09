Sem cumprir nem metade do primeiro mandato, vereadores querem ser deputados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seis vereadores de Americana estão conciliando as atividades legislativas com a campanha eleitoral para deputados estaduais e federais. Dois se destacam por estarem no primeiro mandato e não completarem nem a primeira metade da legislatura.

Professora Juliana(PT) e Leco Soares (Podemos) colocaram os nomes à disposição da população por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Juliana está pautando sua campanha nas causas sociais. Como professora, educação e desigualdade são os temas mais recorrentes em suas postagens nas redes sociais. Leco preferiu adotar outra linha e tem usado as expressões “fé em Deus, honestidade e amor ao próximo” em grande parte de suas divulgações.

Além da dupla de primeiro mandato, concorrem nesta eleições os vereadores Thiago Martins(PV) – que é presidente da Câmara-, Gualter Amado(Republicanos), Marschelo Meche(PL) e Leonora Périco(PDT).