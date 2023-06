Serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook enfrentaram instabilidades e dificuldades de uso nesta sexta-feira, dia 16 de junho. O Downdetector, plataforma que monitora o status de diversos serviços online, registrou um alto número de notificações relacionadas aos problemas enfrentados pelos usuários.

No caso do WhatsApp, aproximadamente 4,5 mil notificações foram recebidas pelo Downdetector, todas relacionadas ao envio de mensagens. Usuários relataram dificuldades em enviar e receber mensagens, enfrentando atrasos e falhas na entrega. A instabilidade causou uma série de transtornos para os usuários, especialmente aqueles que dependem do aplicativo para comunicação pessoal e profissional.

Além disso, o Downdetector também recebeu um aumento expressivo de reclamações relacionadas aos outros serviços do Facebook, como o Instagram e a própria plataforma do Facebook. Os usuários reportaram problemas como dificuldade no carregamento de fotos e vídeos, lentidão na atualização do feed de notícias e falhas no acesso a recursos adicionais, como os famosos stickers e figurinhas.

A insatisfação dos usuários também se espalhou para outras redes sociais, como o Twitter. Lá, diversas postagens foram feitas por usuários reclamando da impossibilidade de enviar áudios pelo WhatsApp.

