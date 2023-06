Moradora de Americana morre por febre maculosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu, nesta sexta-feira (16), o laudo do Instituto Adolfo Lutz sobre um óbito que estava sob investigação, sendo positivo para a Febre Maculosa Brasileira. Trata-se de uma moradora de Americana, de 58 anos.

De acordo com a prefeitura, o caso é considerado importado, pois o local provável de infecção (contato com o carrapato) foi no município de Limeira, conforme informações da Vigilância.

No dia 4 de junho, a paciente começou a apresentar sintomas que evoluíram, como febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral. No dia 7 ela procurou atendimento médico no PA do Zanaga, sendo transferida posteriormente ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, vindo a falecer no dia seguinte.

