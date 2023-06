Thiago Brochi solicita recursos para Americana em reunião com deputado federal Paulo Alexandre Barbosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se na quinta-feira (15) com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) para solicitar novos recursos ao município. A reunião ocorreu durante visita do parlamentar ao Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer), em Jundiaí.

O vereador obteve recentemente a confirmação do deputado da destinação de uma verba de R$ 500 mil destinada para a Associação Camisa 1, responsável pelos projetos Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol. O objetivo é investir no Campo do Laranja, no Jardim São Paulo, onde ocorrem os treinamentos dos jogadores de linha.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Com o recurso, será implantado um gramado sintético em metade do campo, com planos de deixá-lo totalmente artificial no futuro. Será o primeiro campo de dimensões profissionais a receber grama artificial no município. Ao todo são atendidos aproximadamente 440 alunos nos projetos Camisa 1.

“O deputado Paulo Alexandre já atendeu ao nosso pedido, destinando meio milhão de reais para o Camisa 1. Agora estamos solicitando novos recursos para beneficiar iniciativas importantes e que transformam vidas em Americana”, destacou Brochi.

Durante a visita, o vereador conheceu o funcionamento do Grendacc, que além das consultas de especialidades pediátricas oferece atendimento e tratamento ambulatorial, exames complementares de laboratório e conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar para pacientes com câncer e portadores de doenças hematológicas.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)