Seu filho precisa recuperar as notas da escola? O Meu Dever de Casa pode te ajudar agora 

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seu filho precisa de uma ajudinha na escola? Não se preocupe. No Meu Dever de Casa você encontra os melhores profissionais e técnicas de aprendizagem eficientes. Você pode fazer uma visita e conhecer o trabalho.

A proximidade com o fim do ano letivo pode gerar preocupação nos pais e estudantes que estão precisando de uma ajudinha para recuperar a notas. Se o seu filho não está conseguindo organizar a rotina de estudos e está tirando notas abaixo da média escolar, as sessões de estudos oferecidas pelo Meu Dever de Casa Americana podem auxilia-lo a finalizar bem o ano.

O Meu Dever de Casa oferece um espaço ideal para o aluno estudar para provas, fazer seu dever de casa ou um trabalho escolar. Todas as atividades são individuais, cada criança no seu tempo e de acordo com seu planejamento personalizado de estudos. O Método de Estudo Eficaz consiste em diversas técnicas que englobam todas as matérias escolares e estimulam disciplina, foco e autonomia nos estudos. O tempo todo um dos professores estará presente para guiar o processo de organização de estudos e retirar as dúvidas. A Metodologia individual de estudos permite a criação de planos e cronogramas personalizados focados na dificuldade do aluno.

Entre em contato, marque uma sessão experimental e veja como o rendimento dos estudos de seu filho pode melhorar.

WhatsApp: (19) 99885-8571 ou pelo telefone: (19) 3645-7439

Fique por dentro das novidades pelo Instagram @meudeverdecasa_americanasp