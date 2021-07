SP abriga 50 pessoas em situação de rua em estação de Metrô

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo de São Paulo realizou, na noite desta quarta-feira (28), o acolhimento emergencial de 50 pessoas em situação de rua na estação Pedro II do Metrô. A iniciativa é inédita e faz parte do programa Noites Solidárias, anunciado ontem pelo Governador João Doria para garantir a proteção social e segurança alimentar da população em situação de rua durante a frente fria que chegou ao estado.

No abrigo, as pessoas foram acolhidas com colchões e cobertores, além de alimentação. A segurança da região e dentro da estação foi reforçada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Guarda Civil Metropolitana. Uma equipe do Padre Julio Lancelotti pernoitou com os abrigados para auxiliar no acolhimento de todos.

O abrigo montado na estação do Metrô possui um total 400 vagas disponíveis, exclusivamente para o público masculino. O local ficará aberto até 31 de julho e vai disponibilizar alimentação, água potável, colchões, cobertores e 20 banheiros químicos entre 20h e 8 horas.

As ações do programa Noites Solidárias envolvem as Secretarias de Desenvolvimento Social, Logística e Transportes, Segurança Pública, Fundo Social de São Paulo, Defesa Civil, Sabesp e o Exército Brasileiro.