Suzano abre vagas de estágio na região

A Suzano abriu vagas de estágio para sua planta na cidade de Limeira, limite com Americana. Os selecionados atuarão principalmente na área de Operação Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities, bem como as áreas Operacionais da área Florestal, com foco em logística.

Na Unidade de Limeira, as vagas são voltadas para os alunos do período noturno com mais de 18 anos dos cursos das seguintes áreas: Papel e Celulose; Química; Segurança do Trabalho; Logística; Manutenção Mecânica e áreas correlatas; Manutenção Elétrica e áreas correlatas.

A empresa oferece bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais) e vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais).

Os interessados em ingressar no Programa Plante o Futuro – Estágio Técnico 2021 da Suzano podem fazer a inscrição no site https://jobs.kenoby.com/estagiotecnico .