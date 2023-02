Tarcísio anuncia hospital de campanha da Marinha em São Sebastião, com 300 leitos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou na manhã desta terça-feira, 21, a instalação de um hospital de campanha pela Marinha em São Sebastião, com 300 leitos e 21 profissionais de saúde disponíveis para atender às vítimas das chuvas na região.

O litoral norte de São Paulo registrou chuvas recordes no último fim de semana. Tarcísio anunciou o deslocamento do navio Atlântico, da Marinha, para a região afetada pelas chuvas e agradeceu a ajuda das Forças Armadas, em entrevista. Maior navio de guerra do País, a embarcação costuma ser enviada para operações de apoio e ações humanitárias em outros nações.

“Ele está vindo para cá. Chega aqui com seis aeronaves, com hospital de campanha capaz de receber muitas pessoas. São 300 leitos de enfermaria, 21 profissionais de saúde de várias especialidades, de ortopedia, de traumatologia, de clínica geral, psiquiatras. Então a gente vai poder fazer esse atendimento médico liberando capacidade dos hospitais”, afirmou Tarcísio. Os pacientes vão passar por uma triagem antes de serem encaminhados ao hospital de campanha, segundo o governador.

Além dessa estrutura, a Marinha ainda vai fornecer 180 fuzileiros navais que serão incorporados às equipes de defesa civil e embarcações com capacidade de acessar as praias para poder fazer o deslocamento de pessoas também pelo mar.

