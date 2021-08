Tecnologia e capacitação de professores vão transformar a educação de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A educação está em plena transformação diante das demandas de um novo cenário acelerado com a pandemia. Hoje, a tecnologia está cada vez mais presente como facilitadora do aprendizado.

Sede do maior polo têxtil do Brasil, Americana não deixaria a educação de seus habitantes sem essa moderna abordagem. Já reconhecido pelo cuidado com a educação, o município quer ser agora um dos pioneiros na adoção das ferramentas de tecnologia para aprimorar ainda mais a qualidade da sua rede de ensino.

A capacitação da rede municipal de Americana vem ao encontro da Política Nacional de Tecnologia para Educação, recentemente aprovada em âmbito federal. Por meio dela, os profissionais da educação devem ser capacitados para produzir conteúdos e recursos digitais, bem como utilizar práticas de compartilhamento. As escolas precisam garantir a existência de equipes permanentes para diagnóstico, formação, monitoramento e avaliação da introdução e do uso das tecnologias nas escolas.

Por isso a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo a capacitação específica voltada para esse aperfeiçoamento pedagógico.

A qualificação abrange agentes de educação infantil, professores de todos os níveis escolares, pedagogos, coordenadores, diretores, supervisores e profissionais da área de informática que atuam nas escolas. Eles serão os protagonistas dessa mudança que fortalece e torna a educação mais uma referência para Americana.

Serão dezenas de horas de capacitação para o melhor aproveitamento das ferramentas do Google for Education, que, entre outros benefícios, contribui para aprimorar o conteúdo e a dinâmica de aula, promove maior interação entre professor e aluno, aumenta o engajamento e proporciona novas possibilidades de aprendizado, seja no ambiente virtual ou presencial.

Para concretizar esses avanços, é preciso aliar a tecnologia à formação de profissionais. Eles serão valorizados e terão a chance de adquirir conhecimentos que se tornam cada vez mais essenciais e demandados pelas instituições de ensino.

O programa está sendo conduzido pela Colaborativa, especialista em transformação digital na educação, em uma parceria que já está rendendo resultados.

Americana está entre os municípios que evoluem para a transformação digital na educação. Outras cidades de São Paulo, como Barueri, Itapevi e Indaiatuba, também já estão investindo em projetos do gênero e celebrando conquistas que as posicionam como referência em educação no país.

Como cidade, Americana investe no ensino público de qualidade, em tecnologia e pessoas, e cumpre mais uma vez com seu compromisso e sua posição de protagonista no estado de São Paulo, não só no setor econômico, mas também na educação.