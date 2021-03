Triatleta de 40 anos morre vítima da covid-19 no Paraná

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O triatleta, Fábio Torrecillas, de 40 anos, morreu no último sábado(20), vítima da covid-19, em Maringá. Fábio estava internado há dez dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Paraná.

O atleta testou positivo no dia 2 de março e no dia 11 precisou ser intubado com 75% dos pulmões comprometidos pela infecção.

Em entrevista ao UOL, o esposo de Fábio, o empresário Adilson Saldono Batista disse que a família ficou supressa já que ele tinha muito preparo físico. “Isso surpreendeu a gente porque ele era muito preparado, fazendo três vezes o Ironman, competindo em outras provas de natação com mais de 20 quilômetros em mar aberto, além de ter feito mais de 1 mil quilômetro de ciclismo em competições na Itália. Então isso deixa todo mundo boquiaberto. Estamos sem acreditar até agora”, afirmou.