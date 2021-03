Mais de 20 mil moradores de Americana receberam a primeira dose da vacina contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 20.088 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 7.170 com a segunda dose do imunizante. Na sexta-feira (19), a campanha vacinou 1.230 idosos com 72 anos ou mais e 23 profissionais de saúde. Já a segunda dose foi aplicada em 56 idosos com 80 anos ou mais e 38 profissionais de saúde.

No último sábado (20), no drive-thru instalado em frente à UBS Cillos os técnicos vacinaram 270 idosos com 72 anos ou mais e dois profissionais de saúde, sendo um com a primeira dose e outro com a dose complementar.